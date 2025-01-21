В Татарстане трассы накрыла метель

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике значительно ухудшилась обстановка на трассах. Синоптики предупреждали о метели и ветре порывами до 21 метра в секунду, а также гололеде.
Автомобилисты делятся, что на открытых участках сильный ветер. Ночью особенно ухудшается видимость из-за снега. Много машин на трассе М7 после ночной непогоды съехали в кювет, в том числе фуры. Так, на трассе в Заинском районе в результате ДТП с грузовиком и «Ладой Калиной» погиб один человек, еще пятеро получили травмы.
Госавтоинспекция Татарстана призывает строго соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистам настоятельно рекомендуют избегать опасных маневров и не выезжать на встречную полосу, увеличить боковой интервал и дистанцию между впереди идущим транспортом. Дети должны перевозится в автокреслах, все должны быть пристегнуты.