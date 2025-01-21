В Татарстане трассы накрыла метель

Автомобилисты делятся, что на открытых участках сильный ветер. Ночью особенно ухудшается видимость из-за снега. Много машин на трассе М7 после ночной непогоды съехали в кювет, в том числе фуры. Так, на трассе в Заинском районе в результате ДТП с грузовиком и «Ладой Калиной» погиб один человек, еще пятеро получили травмы.