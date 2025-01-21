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В Татарстане трассы накрыла метель

Особенно движение затрудняется ночью.

Сейчас в Ричмонде: -11° 2 м/с 67% 773 мм рт. ст. -3°
Источник: Комсомольская правда

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике значительно ухудшилась обстановка на трассах. Синоптики предупреждали о метели и ветре порывами до 21 метра в секунду, а также гололеде.

Автомобилисты делятся, что на открытых участках сильный ветер. Ночью особенно ухудшается видимость из-за снега. Много машин на трассе М7 после ночной непогоды съехали в кювет, в том числе фуры. Так, на трассе в Заинском районе в результате ДТП с грузовиком и «Ладой Калиной» погиб один человек, еще пятеро получили травмы.

Госавтоинспекция Татарстана призывает строго соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистам настоятельно рекомендуют избегать опасных маневров и не выезжать на встречную полосу, увеличить боковой интервал и дистанцию между впереди идущим транспортом. Дети должны перевозится в автокреслах, все должны быть пристегнуты.