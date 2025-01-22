Крытый каток на улице Ленская в Иркутске появится к 2030 году

Как рассказал депутат регионального парламента Алексей Распутин, на сегодняшний день проект для строительства готов — за исключением договора в части теплоснабжения. Ранее ресурсоснабжающей организации выдали технические условия для проектирования — однако проект договора на организацию теплоснабжения был выдан без определения стоимости. Связано это с тем, что расчёты можно будет провести только после строительства теплового луча по улице Баррикад.