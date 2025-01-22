Крытый каток на улице Ленская в Иркутске появится к 2030 году

Возвести его планируют на улице Ленская в предместье Рабочее, неподалёку от гимназии номер 1. Он будет рассчитан на 420 посещений в сутки в обычные дни и 1050 человек в сутки — в выходные и праздники.
Как рассказал депутат регионального парламента Алексей Распутин, на сегодняшний день проект для строительства готов — за исключением договора в части теплоснабжения. Ранее ресурсоснабжающей организации выдали технические условия для проектирования — однако проект договора на организацию теплоснабжения был выдан без определения стоимости. Связано это с тем, что расчёты можно будет провести только после строительства теплового луча по улице Баррикад.
Стоимость объекта по состоянию на 1 квартал прошлого года составила 915,5 миллиона рублей. После строительства теплового луча, которое завершится в конце 2025 года, можно будет получить стоимость подключения теплоснабжения и актуализировать стоимость строительства. В качестве наиболее реального срока сдачи спортобъекта называют 2030 год.