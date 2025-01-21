Два дня снегопада ожидаются в Алматы

Коммунальные службы активно готовятся к ухудшению погодных условий: ночью 22 января температура упадет до −9°C, а 23 января — до −17°C.
В городе организовано круглосуточное дежурство: 204 пескоразбрасывателя и 624 единицы спецтехники готовы к работе. Основные улицы будут обработаны жидкими реагентами для предотвращения гололеда. 47 оперативных бригад будут патрулировать дороги для устранения снежных накатов.
Автолюбителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность:
- водителям — увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров;
- пешеходам — быть осторожными на тротуарах и при переходе дорог, а также держаться подальше от зданий из-за риска падения снега и сосулек.