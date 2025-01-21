Два дня снегопада ожидаются в Алматы

В городе организовано круглосуточное дежурство: 204 пескоразбрасывателя и 624 единицы спецтехники готовы к работе. Основные улицы будут обработаны жидкими реагентами для предотвращения гололеда. 47 оперативных бригад будут патрулировать дороги для устранения снежных накатов.