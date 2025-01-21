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Два дня снегопада ожидаются в Алматы

С ночи 22 января в Алматы ожидается сильный снегопад, который продлится два дня, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Алматы.

Сейчас в Ричмонде: -9° 2 м/с 57% 773 мм рт. ст. -3°
Источник: EL.kz

Коммунальные службы активно готовятся к ухудшению погодных условий: ночью 22 января температура упадет до −9°C, а 23 января — до −17°C.

В городе организовано круглосуточное дежурство: 204 пескоразбрасывателя и 624 единицы спецтехники готовы к работе. Основные улицы будут обработаны жидкими реагентами для предотвращения гололеда. 47 оперативных бригад будут патрулировать дороги для устранения снежных накатов.

говорится в сообщении.

Автолюбителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность:

  • водителям — увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров;
  • пешеходам — быть осторожными на тротуарах и при переходе дорог, а также держаться подальше от зданий из-за риска падения снега и сосулек.