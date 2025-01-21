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Свиные котлеты с добавкой-сюрпризом произвели в Ростовской области

Партия свиных котлет вызвала подозрения у проверяющих в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Производитель из Тарасовского района Ростовской области неправильно оформил электронные документы на свиные котлеты. В итоге получилось так, что продукт оказался с дополнительным «сюрпризом», рассказали в управлении Россельхознадзора.

Официально электронную документацию оформили на 7 кг котлет. Однако в итоге оказалось, что при производстве, кроме продукции свиноводства, использовалось 4 кг сырья из жилованного мяса.

— Неправильная информация помешала прослеживаемости компонентов товара. Это считается нарушением. Сотруднику, оформившему документ, и предприятию направили предостережение, — рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее в Ростовской области наказали главных продавцов фальсификата.