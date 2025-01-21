Свиные котлеты с добавкой-сюрпризом произвели в Ростовской области

Производитель из Тарасовского района Ростовской области неправильно оформил электронные документы на свиные котлеты. В итоге получилось так, что продукт оказался с дополнительным «сюрпризом», рассказали в управлении Россельхознадзора.
Официально электронную документацию оформили на 7 кг котлет. Однако в итоге оказалось, что при производстве, кроме продукции свиноводства, использовалось 4 кг сырья из жилованного мяса.
— Неправильная информация помешала прослеживаемости компонентов товара. Это считается нарушением. Сотруднику, оформившему документ, и предприятию направили предостережение, — рассказали в надзорном ведомстве.
Напомним, ранее в Ростовской области наказали главных продавцов фальсификата.