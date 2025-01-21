«Настороженность такая есть». Лукашенко высказался о запрете в отношении блогеров в Беларуси

И говоря о популярности блогерства у молодых людей, Лукашенко сказал, что следует понимать, что данная сфера не безгранична и далеко не все могут зацепить и удержать аудиторию. И что «интернет-сидящие» делают это, пока пользуются спросом. И что ежедневно блогеры не растут, а также «десяток ушло — двое пришло».