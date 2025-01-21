«Настороженность такая есть». Лукашенко высказался о запрете в отношении блогеров в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о блогерах в Беларуси, сообщает БелТА.
Так, Лукашенко на МАЗе спросили не обеспокоен ли он тем, что снижается популярность рабочих профессий среди молодежи, и подрастающее поколение стремиться стать блогерами или уйти в IT.
— Настороженность такая есть, — прокомментировал глава республики.
И говоря о популярности блогерства у молодых людей, Лукашенко сказал, что следует понимать, что данная сфера не безгранична и далеко не все могут зацепить и удержать аудиторию. И что «интернет-сидящие» делают это, пока пользуются спросом. И что ежедневно блогеры не растут, а также «десяток ушло — двое пришло».
— На них есть спрос, они чего-то пишут, рисуют, что интересует нас — мы заглянули, у них просмотры увеличились, они с рекламы получают. Если их не читают, они уходят, — рассказал президент, указав, что блогеров не будет больше, чем зрителей.
А еще Лукашенко заметил, что в Беларуси все, что касается блогерства, является небольшой проблемой. Но еще он обратил внимание на то, что многие блогеры участвовали в «Марафоне единства», появляются в эфирах государственных СМИ. И добавил, что, в связи с этим, он не считает нужным принимать какие-либо запреты или ограничительные меры.
— Запретить — оно просто: запретил — сижу, радуюсь. Запреты всегда не на пользу. Надо победить, — прокомментировал он.
При этом Лукашенко сказал, что следует доказать, что мы лучше. И, если пишут что-то плохое, то следует показывать свое, хорошее, как это происходит во время «Марафона единства».
— Это тяжелее, но важнее. Это будет в сердце и в мозгах каждого человека, — уверен глава республики.
Далее Александр Лукашенко назвал домыслами ограничение интернета во время выборов.
Еще глава Беларуси поделился своим принципом, который непопулярен в избирательную кампанию: «Виноват Кухарев с Кочановой, или президент?».