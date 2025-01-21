Стоимость авиабилетов снизили на рейсы из Иркутска в Бодайбо

Напомним, жители города отказывались от перелетов из-за слишком высоких цен. Так, например, 1 декабря 2024 стоимость составляла 26 830 рублей. Чтобы привлечь внимание к проблеме, сибиряки собрали 3 380 подписей, которые после направили в администрацию президента России. Помимо этого прокуратура Иркутской области начала проверку в сфере ценообразования.