Стоимость авиабилетов снизили на рейсы из Иркутска в Бодайбо

Одна из авиакомпаний, обсуживающих маршрут Иркутск-Бодайбо, объявила о продаже билетов по сниженным тарифам. Как стало известно КП-Иркутск, льгота распространяется лишь на тех, кто живет на территории Бодайбо и района.
— Тарифы действуют и в обратном направлении, количество мест ограничено. Билеты можно приобрести только в авиакассе, при наличии документов, подтверждающих право на спецтариф, — говорится в сообщении.
Работникам необходимо предъявить паспорт с пропиской, а детям до 14 лет свидетельство о рождении, а также справку о регистрации по месту жительства.
Напомним, жители города отказывались от перелетов из-за слишком высоких цен. Так, например, 1 декабря 2024 стоимость составляла 26 830 рублей. Чтобы привлечь внимание к проблеме, сибиряки собрали 3 380 подписей, которые после направили в администрацию президента России. Помимо этого прокуратура Иркутской области начала проверку в сфере ценообразования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутска записали видеообращение президенту из-за снова домов в Лесном.