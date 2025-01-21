Волгоградка через 37 лет после развода выселила через суд бывшего мужа

Как сообщили во Фроловском городском суде, супруги официально оформили развод еще в 1987 году. В 2017-м сын оформил дарственную на мать. Сейчас и дом, и участок полностью принадлежат ей. Но бывший муж не только до сих пор живет и зарегистрирован по ее адресу, но еще и поставил в огороде вагончик, открыл там шиномонтажку. Все это без согласия экс-супруги.