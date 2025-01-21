Волгоградка через 37 лет после развода выселила через суд бывшего мужа

Жительница Волгоградской области Галина З. спустя 37 лет после развода выселила из своего дома бывшего мужа Сергея. Для этого ей пришлось обратиться в суд.
Как сообщили во Фроловском городском суде, супруги официально оформили развод еще в 1987 году. В 2017-м сын оформил дарственную на мать. Сейчас и дом, и участок полностью принадлежат ей. Но бывший муж не только до сих пор живет и зарегистрирован по ее адресу, но еще и поставил в огороде вагончик, открыл там шиномонтажку. Все это без согласия экс-супруги.
Женщина обратилась в суд, чтобы выселить бывшего мужа, снять его с регистрационного учета и убрать металлический вагончик с участка. Последнее мужчина должен сделать в течение 10 дней с даты вступления решения суда в силу. За каждый день просрочки с него возьмут по 100 рублей неустойки.