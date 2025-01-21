«Разобраться с этими вопиющими моментами». Лукашенко потребовал окончательно решить вопрос с тунеядцами в Беларуси

В частности, Лукашенко обратил внимание на рост в последнее время на рынке потребности в сварщиках и других рабочих специальностях. И сказал о довольно остром дефиците таких работников в ряде стран. Но и заметил, что в Беларуси в этом плане ситуация пока относительно благополучная, но есть проявления некоторых настораживающих процессов.