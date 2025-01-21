«Разобраться с этими вопиющими моментами». Лукашенко потребовал окончательно решить вопрос с тунеядцами в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о проблеме тунеядства, сообщает БелТА.
В частности, Лукашенко обратил внимание на рост в последнее время на рынке потребности в сварщиках и других рабочих специальностях. И сказал о довольно остром дефиците таких работников в ряде стран. Но и заметил, что в Беларуси в этом плане ситуация пока относительно благополучная, но есть проявления некоторых настораживающих процессов.
При этом еще Лукашенко рассказал о предложениях как-нибудь резко со стороны государства отреагировать и переориентировать ситуацию. И добавил, что в стране на данный момент, прежде всего, есть потребность в специалистах для реального сектора экономики, но конкретных решений по теме нет.
И еще Лукашенко вновь поднял тему тунеядства. Президент отметил, что уже не однократно подчеркивалась необходимость активно привлекать к труду не работающих, которых до сих пор немало даже в Минске.
— Нам надо разобраться с этими вопиющими моментами, — высказался белорусский лидер о тунеядцах.
Кроме того, Александр Лукашенко высказался о запрете в отношении блогеров в Беларуси: «Настороженность такая есть».
Еще глава Беларуси поделился своим принципом, который непопулярен в избирательную кампанию: «Виноват Кухарев с Кочановой, или президент?».
Также белорусский президент сказал отдать подаренный ему автобус МАЗ: «Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются».