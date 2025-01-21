Профессор Кочуров: Мексиканский залив вряд ли переименуют на картах РФ

«Безусловно, наименование объектов на территории страны относится к ведению действующего руководителя, и президент США имеет право настаивать на переименовании горы и залива в границах своего государства. Мексиканская сторона сама решит, желает ли она менять название залива на своих картах. На карте мира много двойных названий, например, пролив Ла-Манш на картах разных стран именуется Дуврским проливом, проливом Па-де-Кале и имеет еще несколько наименований. Изменится ли название залива в новых российских атласах, решат ученые в Российской академии наук. Исходя из практики, можно сказать, что изменение названий таких крупных объектов должно быть серьезно обосновано, а потому маловероятно», — считает Кочуров.