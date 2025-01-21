Профессор Кочуров: Мексиканский залив вряд ли переименуют на картах РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мексиканский залив едва ли сменит название на российских картах, решение по поводу изменения названия должна принимать Российская академия наук (РАН), и оно должно быть серьезно обосновано. Об этом заявил ТАСС ведущий научный сотрудник Института географии РАН, профессор Борис Кочуров.
«Безусловно, наименование объектов на территории страны относится к ведению действующего руководителя, и президент США имеет право настаивать на переименовании горы и залива в границах своего государства. Мексиканская сторона сама решит, желает ли она менять название залива на своих картах. На карте мира много двойных названий, например, пролив Ла-Манш на картах разных стран именуется Дуврским проливом, проливом Па-де-Кале и имеет еще несколько наименований. Изменится ли название залива в новых российских атласах, решат ученые в Российской академии наук. Исходя из практики, можно сказать, что изменение названий таких крупных объектов должно быть серьезно обосновано, а потому маловероятно», — считает Кочуров.
Длина береговой линии залива почти ровно напополам делится между США и Мексикой: у Мексики 2,8 тыс. км, у США — 2,7 тыс. км, добавил вице-президент Ассоциации российских географов-обществоведов, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Лачининский.
«Как отнесется к переименованию залива мировое географическое сообщество, покажет время, но нужно отметить, что в целом руководство США бережно относится к названиям на других языках и относящихся к другим государствам. Часть названий, данных русскими первооткрывателями на Аляске и в Калифорнии, сохранены. Например, часть Алеутской гряды называется Андреянов айлендс в честь русского открывателя Андриана Толстых, а весь регион в Калифорнии, где располагалась российская фактория Форт Росс, официально именуется Рашен ривер, так как это бассейн русской реки», — отметил географ.
Указ Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива был опубликован на сайте Белого дома в понедельник. В качестве аргументов в пользу переименования Мексиканского залива в документе приводится тот факт, что это «самый большой залив в мире», который «сохраняет свое ключевое значение для экономики Америки». В своем указе Трамп отмечает, что новое название присваивается «в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики» США.