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В Уфе презентуют часть макета города

С 19 по 21 февраля в столице республики пройдет международный форум-выставка «Уралстройиндустрия». На площадке мероприятия гостям представят часть макета Уфы.

Площадь макета составляет 42 квадратных метра, он состоит из десяти разборных частей — так можно демонстрировать отдельные районы города. Все объемные детали для макета изготавливают на 3D-принтере. Проект детально воссоздаст здания, дороги, жилые дома, парки, общественные территории и другие элементы. При этом специалисты могут вносить постоянные корректировки в макет с учетом появления новых жилых кварталов, дорог и развязок.