В Уфе презентуют часть макета города

Площадь макета составляет 42 квадратных метра, он состоит из десяти разборных частей — так можно демонстрировать отдельные районы города. Все объемные детали для макета изготавливают на 3D-принтере. Проект детально воссоздаст здания, дороги, жилые дома, парки, общественные территории и другие элементы. При этом специалисты могут вносить постоянные корректировки в макет с учетом появления новых жилых кварталов, дорог и развязок.