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Заявлено о скачке коронавируса в Омской области

Во вторник, 21 января 2025 года, федеральный оперштаб сообщил данные о заболеваемости коронавирусом в регионах РФ с 13 по 19 января 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 6,60 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 55 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.

Озвученная оперштабом статистика заставляет думать о том, что в Омской области за неделю произошел скачок заболеваемости коронавирусом.

Сообщается, что с 13 по 19 января 2025 года в Омской области выявлено 69 новых случаев коронавируса, количество госпитализаций — 12.

Напомним, что неделей ранее федеральный оперштаб заявлял о 48 эпизодах коронавируса в Омской области и 15 госпитализациях.

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