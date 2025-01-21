Заявлено о скачке коронавируса в Омской области

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 6,60 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 55 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.