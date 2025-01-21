Заявлено о скачке коронавируса в Омской области

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 6,60 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 55 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.
Озвученная оперштабом статистика заставляет думать о том, что в Омской области за неделю произошел скачок заболеваемости коронавирусом.
Сообщается, что с 13 по 19 января 2025 года в Омской области выявлено 69 новых случаев коронавируса, количество госпитализаций — 12.
Напомним, что неделей ранее федеральный оперштаб заявлял о 48 эпизодах коронавируса в Омской области и 15 госпитализациях.