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123 тысячи детей отдохнут в летних лагерях Ростовской области

В Ростовской области готовятся к летнему отдыху детей, все полномочия передали минобру.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году из бюджета Ростовской области выделят средства на организацию отдыха и оздоровления свыше 123 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

— На проведение детской оздоровительной кампании в областном бюджете предусмотрено 1,77 млрд рублей, — уточнил Игорь Гуськов.

Чиновник добавил, что в детских лагерях Дона уже сейчас ведется подготовка к летнему оздоровительному сезону. Особое внимание уделят противопожарной и антитеррористической безопасности мест отдыха.

Добавим, с 1 января 2025 года полномочия по организации отдыха и оздоровления детей в регионе передали министерству общего и профессионального образования. Также в была поставлена задача обеспечить ведение единого информационного реестра получателей путевок для детей.