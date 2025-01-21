123 тысячи детей отдохнут в летних лагерях Ростовской области

В 2025 году из бюджета Ростовской области выделят средства на организацию отдыха и оздоровления свыше 123 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
— На проведение детской оздоровительной кампании в областном бюджете предусмотрено 1,77 млрд рублей, — уточнил Игорь Гуськов.
Чиновник добавил, что в детских лагерях Дона уже сейчас ведется подготовка к летнему оздоровительному сезону. Особое внимание уделят противопожарной и антитеррористической безопасности мест отдыха.
Добавим, с 1 января 2025 года полномочия по организации отдыха и оздоровления детей в регионе передали министерству общего и профессионального образования. Также в была поставлена задача обеспечить ведение единого информационного реестра получателей путевок для детей.