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Полномочное представительство Башкирии появится в ЛНР

Хабиров постановил создать в ЛНР полпредство Башкирии.

При правительстве Луганской Народной Республики появится полномочное представительство Башкирии. Соответствующий указ, подписанный главой региона Радием Хабировым, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, полпредство будет создано в городе Красный ключ для расширения взаимовыгодных торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей между двумя регионами.

В указе администрации главы Башкирии дано поручение внести предложения по структуре и предельной штатной численности нового ведомства.

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