Проект «Зима в Москве» увеличил выручку ресторанов почти на 20%

«Это было рассчитано на то, чтобы помочь столице создать настроение во время гуляний среди тех декораций, которые установил город. Москва, конечно, и так красивая, но попадать в новое пространство, это — совершенно другая история. Даже на примере Кузнецкого моста — это пешеходная зона, где люди гуляют каждый день, но, когда она превращается в сказочный лес — это интересно», — рассказала директор ресторана Елена Токарева.