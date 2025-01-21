Казахстанцу грозит штраф в 629 тысяч тенге за загрязнение Капшагайского водохранилища

Житель прибрежной зоны вылил в водоем моторное масло. Собраны доказательства экологического нарушения, материалы переданы в департамент экологии для дальнейшего рассмотрения и принятия мер. За загрязнение водоемов нарушителю грозит штраф до 160 МРП (629 120 тенге. — Прим. ред.), общественные работы до 160 часов или арест до 40 суток.