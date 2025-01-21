Минтранс заявил, что цены на такси в Беларуси стабилизировались. Подробности в эфире Первого информационного телеканала озвучил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий, передает БелТА.
По его словам, число водителей транспортных средств в реестре автомобильных перевозок составила более 26 тысяч водителей. Кроме того, в нем более 20 тысяч автомобилей. Гладкий уточнил, что емкость рынка оценивается в 25 тысяч водителей.
— Поэтому рынок стабилизирован, цена сформировалась адекватно прежде всего для потребителей, — заявил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса.
Он акцентировал внимание на том, что было много вопросов, которые касались повышения квалификации водителей. Гладки пояснил, что если к началу года было около шести-семи организаций, оказывающих названный вид услуг, то уже к середине 2024 года их стало 60.
— Ажиотажный спрос был сбит и сейчас более 5 тыс. водителей одновременно могут повысить квалификацию.
Тем временем «Минсктранс» сказал про бесплатный проезд в общественном транспорте 26 января.
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