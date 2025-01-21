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Минтранс заявил, что цены на такси в Беларуси стабилизировались

Минтранс сказал о стабилизации цен на такси в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс заявил, что цены на такси в Беларуси стабилизировались. Подробности в эфире Первого информационного телеканала озвучил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий, передает БелТА.

По его словам, число водителей транспортных средств в реестре автомобильных перевозок составила более 26 тысяч водителей. Кроме того, в нем более 20 тысяч автомобилей. Гладкий уточнил, что емкость рынка оценивается в 25 тысяч водителей.

— Поэтому рынок стабилизирован, цена сформировалась адекватно прежде всего для потребителей, — заявил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса.

Он акцентировал внимание на том, что было много вопросов, которые касались повышения квалификации водителей. Гладки пояснил, что если к началу года было около шести-семи организаций, оказывающих названный вид услуг, то уже к середине 2024 года их стало 60.

— Ажиотажный спрос был сбит и сейчас более 5 тыс. водителей одновременно могут повысить квалификацию.

Тем временем «Минсктранс» сказал про бесплатный проезд в общественном транспорте 26 января.

Ранее власти Минска сказали, что делать при высоких ценах на такси.

Кроме того, мы собрали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Павлюченковой из России в четвертьфинале Australian Open: «Честно говоря, я сегодня просто молилась».