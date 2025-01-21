Разработана технология уменьшения гранул хлорида калия за счет ультразвука

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали технологию, позволяющую за счет обработки ультразвуком получать более мелкие гранулы хлорида калия, которые будут лучше растворяться в составе минеральных удобрений и других продуктов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Хлорид калия используется в составе химических продуктов, минеральных удобрений, стекла и нефтяных растворов. Чем меньше гранулы, тем лучше вещество растворяется. Авторы работы впервые изучили разные режимы воздействия ультразвука на этапе кристаллизации хлорида калия и подобрали оптимальные параметры, позволяющие уменьшить его частицы.
«Во время кристаллизации при непрерывном режиме ультразвукового воздействия с увеличенной интенсивностью получаются частицы с меньшим размером, в основном от 0,071 до 0,14 мм. Однако большая часть таких пылевидных фракций в продукте нежелательна, и чтобы снизить их содержание, лучше осуществлять ультразвуковую обработку импульсами. Тогда преобладают частицы хлорида калия с размером от 0,14 до 0,35 мм», — уточнил старший преподаватель кафедры химических технологий ПНИПУ Константин Кузьминых, чьи слова приводит пресс-служба университета.
Новый подход позволит расширить области применения вещества, отметили в вузе.
«Применение “мелкого” хлористого калия актуально для производства кожзаменителей, синтетических каучуков, комплексных минеральных удобрений, кормовых и хлебопекарных дрожжей», — говорится в сообщении.
Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».