Разработана технология уменьшения гранул хлорида калия за счет ультразвука

«Во время кристаллизации при непрерывном режиме ультразвукового воздействия с увеличенной интенсивностью получаются частицы с меньшим размером, в основном от 0,071 до 0,14 мм. Однако большая часть таких пылевидных фракций в продукте нежелательна, и чтобы снизить их содержание, лучше осуществлять ультразвуковую обработку импульсами. Тогда преобладают частицы хлорида калия с размером от 0,14 до 0,35 мм», — уточнил старший преподаватель кафедры химических технологий ПНИПУ Константин Кузьминых, чьи слова приводит пресс-служба университета.