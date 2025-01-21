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Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратом

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение новым российским препаратом «Утжефра», сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава.

Источник: © РИА Новости

«Первый пациент — участник клинического исследования — женщина 59 лет, она получила “Утжефру” 12 и 13 декабря двумя дозами. После введения “Утжефры” у пациентки не было серьезных осложнений, через неделю наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, что предусмотрено протоколом исследования, она была переведена в гематологическое отделение и далее наблюдалась в условиях дневного стационара», — рассказала главный исследователь, заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольга Алешина.

Отмечается, что результаты обследования подтвердили полный ответ на терапию и безопасность препарата.

Всего в исследовании примут участие 60 пациентов, в течение года после введения лекарства они будут проходить осмотры, анализы крови, а также инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии.

О том, что в России началось клиническое исследование отечественного препарата «Утжефра», Алешина сообщила в ноябре прошлого года.

медицина