Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратом

«Первый пациент — участник клинического исследования — женщина 59 лет, она получила “Утжефру” 12 и 13 декабря двумя дозами. После введения “Утжефры” у пациентки не было серьезных осложнений, через неделю наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, что предусмотрено протоколом исследования, она была переведена в гематологическое отделение и далее наблюдалась в условиях дневного стационара», — рассказала главный исследователь, заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольга Алешина.