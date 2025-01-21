Воронежские онкологи впервые провели уникальную операцию

В Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере (ВОКОД) проведена уникальная и сложнейшая операция, которая стала первой в своем роде для региона. Пациентке с тяжелой формой опухоли потребовалось удаление органов малого таза, окружающей клетчатки, тканей промежности и близлежащих лимфатических узлов. Хирургическое вмешательство, которое можно охарактеризовать как «сверхагрессивное», длилось полтора часа и включало резекцию части органов малого таза, левой половины толстой кишки и перевязку обеих внутренних подвздошных артерий.
Операция была проведена 17 января командой высококвалифицированных специалистов, в которую вошли как врачи из Медицинского радиологического научного центра имени Анатолия Цыба из Москвы, так и ведущие специалисты ВОКОД. Со стороны московских специалистов в операции участвовали хирург-онколог, кандидат медицинских наук Валерий Коротков и сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Владимир Иофик. От Воронежского онкодиспансера в операции принимали участие: заведующий отделением онкогинекологии, врач-онколог, кандидат медицинских наук Вадим Попов, заведующий отделением абдоминальной онкологии, врач-онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Воронежского государственного медицинского университета Дмитрий Головков и заведующий отделением анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии Олег Лобов.
Сложность операции заключалась не только в объеме удаляемых тканей и органов, но и в необходимости точного и бережного выполнения каждого этапа, чтобы минимизировать возможные осложнения. Благодаря высокой квалификации врачей и применению современных технологий, физиологические показатели пациентки на данный момент соответствуют норме.
Уникальность данной операции также заключается в том, что она проводилась в так называемой «умной» операционной, оснащенной передовым оборудованием, позволяющим врачам управлять инструментами и устройствами голосом. Кроме того, в ходе операции хирурги имели доступ к изображениям с рентгеновского, УЗИ-аппарата, монитора ЭКГ или микроскопа, а также к результатам всех проведенных исследований пациентки. В случае необходимости, врачи могли оперативно получить консультацию от специалистов, находящихся за пределами операционной. Важной особенностью также была возможность трансляции операции в режиме реального времени для преподавателей и ординаторов-второкурсников медицинского университета, что позволило обеспечить образовательный эффект от проведенного вмешательства.
В пресс-службе регионального министерства здравоохранения отметили, что данная операция стала возможной благодаря совместным усилиям и высокому профессионализму врачей из Москвы и Воронежа, а также благодаря использованию передовых технологий. Успешное проведение операции дает надежду на дальнейшее совершенствование методов лечения онкологических заболеваний и повышение качества медицинской помощи в регионе.
Стоит подчеркнуть, что столь сложная операция проводилась впервые в Воронежской области. Этот факт свидетельствует о том, что региональное здравоохранение выходит на новый уровень, осваивая сложные и уникальные методы лечения. Совместная работа воронежских и московских специалистов служит примером эффективного сотрудничества и обмена опытом, направленного на повышение качества медицинской помощи.
Безусловно, этот случай является значительным достижением для ВОКОД и региональной медицины в целом. Подобные операции, требующие высокой квалификации и слаженной работы команды специалистов, являются сложными и требуют постоянного обучения и совершенствования навыков. В данном случае успех операции подтверждает высокий уровень подготовки медицинских кадров и использование современного оборудования в лечебном учреждении.