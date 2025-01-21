Воронежские онкологи впервые провели уникальную операцию

Уникальность данной операции также заключается в том, что она проводилась в так называемой «умной» операционной, оснащенной передовым оборудованием, позволяющим врачам управлять инструментами и устройствами голосом. Кроме того, в ходе операции хирурги имели доступ к изображениям с рентгеновского, УЗИ-аппарата, монитора ЭКГ или микроскопа, а также к результатам всех проведенных исследований пациентки. В случае необходимости, врачи могли оперативно получить консультацию от специалистов, находящихся за пределами операционной. Важной особенностью также была возможность трансляции операции в режиме реального времени для преподавателей и ординаторов-второкурсников медицинского университета, что позволило обеспечить образовательный эффект от проведенного вмешательства.