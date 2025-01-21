В мэрии назвали улицы Калининграда, на участках которых ограничат скоростной режим

В Калининграде определили участки улиц, где уже ограничили скоростной режим до 40 км в час. Это места, где по статистике наиболее часто происходят ДТП. Об этом сообщили в администрации города после оперативного совещания 21 января.
— Мы говорим про участки улиц, на которых необходимо было уменьшить скоростной режим, — заявила сити-менеджер Елена Дятлова.
По словам чиновников горадминитсрации, в первую очередь они оценивали безопасность пешеходных переходов. Поэтому ограничивать скорость на всей улице не планируют. Скоростной режим пытаются ограничить именно на пешеходных переходах и на подъездах к ним.
— Мы четко указываем скоростной режим для водителей. Так, чтобы водитель, при приближении к опасному участку, мог выбрать правильную скорость, — прокомментировали в мэрии. — Мы занимаемся этим с прошлого года. Речь о внесении изменений в проект организации дорожного движения.
Как сказала Елена Дятлова, сегодня уже на 19 улицах Калининграда закреплен скоростной режим «40 км/ч»:
проспект Победы;
ул. Фрунзе;
ул. Багратиона;
ул. Энгельса;
ул. Киевская;
ул. А. Невского, 6, 16, 30;
Московский пр-кт, 81;
ул. Черняховского, 80;
ул. Суздальская, 22;
ул. Арсенальная, 20;
ул. Ижорская, 8;
Ленинский проспект на пресечении с улицей Краснооктябрьской;
Советский пр-кт, 186, 192;
ул. Красносельская, д. 45, 51;
ул. Черняховского на пересечении с ул. Пролетарской;
Московский проспект на пересечении с ул. Грига;
ул. Артиллерийская, 17, 20;
ул. Аллея смелых, 31, 39;
ул. Багратиона на пересечении с Новым валом.
Также в список опасных мест попали:
Московский проспект, 181, 181К;
ул. Суворова, 1, 110;
ул. Черняховского 14а, 14−18, 26;
ул. Гагарина на пересечении с ул. Орудийной;
ул. Озерова на пересечении с ул. Мусоргского;
Московский проспект на пересечении с ул. Кутаисской.
По этому списку работы в мэрии уже ведут. Вероятно, в этих местах тоже будет ограничена скорость. Или же установят ограждение, сделают дополнительное освещение пешеходных переходов, положат искусственные неровности, нанесут дорожную разметку, наладят светофоры, установят бело-лунный сигнал