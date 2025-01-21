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В мэрии назвали улицы Калининграда, на участках которых ограничат скоростной режим

Ставить знаки, действующие на всю протяженность улицы, пока не планируют.

В Калининграде определили участки улиц, где уже ограничили скоростной режим до 40 км в час. Это места, где по статистике наиболее часто происходят ДТП. Об этом сообщили в администрации города после оперативного совещания 21 января.

— Мы говорим про участки улиц, на которых необходимо было уменьшить скоростной режим, — заявила сити-менеджер Елена Дятлова.

По словам чиновников горадминитсрации, в первую очередь они оценивали безопасность пешеходных переходов. Поэтому ограничивать скорость на всей улице не планируют. Скоростной режим пытаются ограничить именно на пешеходных переходах и на подъездах к ним.

— Мы четко указываем скоростной режим для водителей. Так, чтобы водитель, при приближении к опасному участку, мог выбрать правильную скорость, — прокомментировали в мэрии. — Мы занимаемся этим с прошлого года. Речь о внесении изменений в проект организации дорожного движения.

Как сказала Елена Дятлова, сегодня уже на 19 улицах Калининграда закреплен скоростной режим «40 км/ч»:

проспект Победы;

ул. Фрунзе;

ул. Багратиона;

ул. Энгельса;

ул. Киевская;

ул. А. Невского, 6, 16, 30;

Московский пр-кт, 81;

ул. Черняховского, 80;

ул. Суздальская, 22;

ул. Арсенальная, 20;

ул. Ижорская, 8;

Ленинский проспект на пресечении с улицей Краснооктябрьской;

Советский пр-кт, 186, 192;

ул. Красносельская, д. 45, 51;

ул. Черняховского на пересечении с ул. Пролетарской;

Московский проспект на пересечении с ул. Грига;

ул. Артиллерийская, 17, 20;

ул. Аллея смелых, 31, 39;

ул. Багратиона на пересечении с Новым валом.

Также в список опасных мест попали:

Московский проспект, 181, 181К;

ул. Суворова, 1, 110;

ул. Черняховского 14а, 14−18, 26;

ул. Гагарина на пересечении с ул. Орудийной;

ул. Озерова на пересечении с ул. Мусоргского;

Московский проспект на пересечении с ул. Кутаисской.

По этому списку работы в мэрии уже ведут. Вероятно, в этих местах тоже будет ограничена скорость. Или же установят ограждение, сделают дополнительное освещение пешеходных переходов, положат искусственные неровности, нанесут дорожную разметку, наладят светофоры, установят бело-лунный сигнал и т. п.