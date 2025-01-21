Что можно и нельзя делать в Мирадж — Ночь Вознесения пророка Мухаммеда

«Смысл праздника заключается в том, чтобы напомнить мусульманам о том, что этот бренный мир очень кратковременен, а после Божьего суда они переселятся в вечный мир. То есть, праздник Мирадж-байрам символизирует будущее, которое ожидает верующих мусульман, а также напоминает о важности совершения добрых дел и о том, что человек оставит после себя своим семьям и близким», — подчеркнул он.