Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Один президент творит указы, второй отменяет». Лукашенко назвал отмену указов Байдена Дональдом Трампом приметой серьезной нестабильности

Лукашенко заявил о нестабильности в США из-за отмены Трампом указов Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января посетил Минский автозавод и высказался, в частности, об американской политике, пишет БелТА.

Во время общения с работниками автозавода, Александр Лукашенко сказал, что видит признак нестабильности в том, что в США новый президент массово отменяет указы своего предшественника.

Напомним, что 47-м президентом США стал Дональд Трамп, инаугурация которого прошла 20 января. До него этот пост занимал Джо Байден.

— Если сегодня один президент творит указы, а второй отменяет, это характеризует страну. Не только его самого, но страну. Значит, у вас серьезная нестабильность. У вас нет главного — преемственности, — сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко упомянул о смене поколений в Беларуси:

— Жизнь идет, ее останавливать нельзя. И даже если будет другой президент, он не должен в меня камни бросать. Мы должны после себя привести нормальных крепких людей, чтобы эта политика, которая вами поддерживается, продолжалась.

Ранее мы писали, что Лукашенко сказал отдать подаренный ему автобус МАЗ: «Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются».

Еще Лукашенко отреагировал на притязания Трампа на Гренландию и Канаду: «Тогда какие претензии к России?».

Кроме того, Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».

Прочитайте и о том, что Лукашенко назвал домыслами ограничение интернета во время выборов.