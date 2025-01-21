«Один президент творит указы, второй отменяет». Лукашенко назвал отмену указов Байдена Дональдом Трампом приметой серьезной нестабильности

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января посетил Минский автозавод и высказался, в частности, об американской политике, пишет БелТА.
Во время общения с работниками автозавода, Александр Лукашенко сказал, что видит признак нестабильности в том, что в США новый президент массово отменяет указы своего предшественника.
Напомним, что 47-м президентом США стал Дональд Трамп, инаугурация которого прошла 20 января. До него этот пост занимал Джо Байден.
— Если сегодня один президент творит указы, а второй отменяет, это характеризует страну. Не только его самого, но страну. Значит, у вас серьезная нестабильность. У вас нет главного — преемственности, — сказал президент Беларуси.
Александр Лукашенко упомянул о смене поколений в Беларуси:
— Жизнь идет, ее останавливать нельзя. И даже если будет другой президент, он не должен в меня камни бросать. Мы должны после себя привести нормальных крепких людей, чтобы эта политика, которая вами поддерживается, продолжалась.
Ранее мы писали, что Лукашенко сказал отдать подаренный ему автобус МАЗ: «Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются».
Еще Лукашенко отреагировал на притязания Трампа на Гренландию и Канаду: «Тогда какие претензии к России?».
Кроме того, Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».
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