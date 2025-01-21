Невеста Безоса Санчес пришла на инаугурацию Трампа в бюстье за $1,8 тыс

Инаугурационный наряд Меланьи Трамп был выполнен в стиле ее любимых европейских модных домов. Юбка-карандаш, приталенное двубортное пальто, шелковая блуза, темно-синий цвет заставляли вспомнить о Dior и Dolce&Gabbana. Тем не менее, комплект был создан малоизвестными американскими дизайнерами. И на этот раз — специально для жены Дональда Трампа. Если в 2017 году американские модельеры один за другим заявляли, что не будут одевать первую леди, а инаугурационный костюм Ralph Lauren она купила самостоятельно, то в 2025-м шляпу и костюм создавали специально для Меланьи Трамп.