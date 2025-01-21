Треть северных регионов Земли превратилась из поглотителей в источники СО2

Последующий анализ этой карты показал, что за первые два десятилетия текущего столетия около 34% территории арктической тундры, северной тайги и болот превратились из поглотителей СО2 в источники этого газа даже без учета влияния пожаров на выбросы парниковых газов. С учетом пожаров этот показатель повысился до 40%, причем в некоторых регионах Евразии, в том числе в Скандинавии и во многих областях российской южной Сибири и Чукотки, объем выбросов рос в эти два десятилетия особенно сильно.