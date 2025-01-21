Треть северных регионов Земли превратилась из поглотителей в источники СО2

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Международный коллектив климатологов открыл свидетельства того, что за последние два десятка лет около трети от общей территории Арктики и прилегающих к ней регионов Северной Америки и Евразии превратились из поглотителей углекислого газа в один из самых больших источников его выбросов. Об этом сообщила пресс-служба американского Центра изучения климата Вудвелл (WCRC).
«Мы разработали самую актуальную и полную карту распределения углерода в северных регионах Земли, для чего нам пришлось очень детально изучить то, как изменилась частота пожаров в регионе. Проведенный нами анализ показывает, что значительная часть экосистем Севера пока остается поглотителями СО2, однако учащение пожаров и появление большого числа источников выбросов СО2 ведет к быстрому развороту этого тренда», — пояснила научный сотрудник WCRC Анна Вирккала, чьи слова приводит пресс-служба центра.
Вирккала и ее коллеги пришли к такому выводу в рамках анализа данных, которые были собраны в промежутке между 2001 и 2020 годами двумя сотнями климатических станций, расположенных на территории Канады, Аляски, Гренландии, Шпицбергена, стран Скандинавского полуострова, а также в российской Арктике. Работающие с этими установками специалисты постоянно замеряют количество поглощаемого СО2 местными экосистемами, а также объемы выбросов этого газа.
Эти данные климатологи объединили с результатами спутниковых и авиационных замеров и обработали их при помощи системы машинного обучения. Это позволило ученым составить очень детальную карту «углеродного баланса» для всей территории Арктики и сопредельных регионов двух континентов и выделить основные тренды с учетом существования различных форм стихийных пожаров, поражавших эти области Земли в 2001—2020 годы.
Последующий анализ этой карты показал, что за первые два десятилетия текущего столетия около 34% территории арктической тундры, северной тайги и болот превратились из поглотителей СО2 в источники этого газа даже без учета влияния пожаров на выбросы парниковых газов. С учетом пожаров этот показатель повысился до 40%, причем в некоторых регионах Евразии, в том числе в Скандинавии и во многих областях российской южной Сибири и Чукотки, объем выбросов рос в эти два десятилетия особенно сильно.
«Круговорот углерода в зоне вечной мерзлоты действительно начал серьезным образом меняться. Наше исследование сигнализирует о наступлении еще более серьезных перемен в ближайшем будущем, а также оно указывает на те климатические “горячие точки”, за состоянием которых следует особенно пристально наблюдать в ближайшие десятилетия», — подытожила Вирккала.