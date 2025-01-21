Минцифры прокомментировало утечку данных клиентов «Ростелекома»

«Чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика также не утекли. Упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов-физических лиц. На них не хранятся и не обрабатываются персданные», — говорится в Telegram-канале Минцифры.