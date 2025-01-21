В Омской области на 30% за неделю выросло количество заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция в Омской области стала встречаться чаще. Об этом говорят цифры, которые приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Так, общее число заболевших в Омской области за неделю составило 69 человек, тогда как за прошлую неделю этот показатель был почти на треть ниже — всего 48.