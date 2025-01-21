В Омской области на 30% за неделю выросло количество заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция в Омской области стала встречаться чаще. Об этом говорят цифры, которые приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Так, общее число заболевших в Омской области за неделю составило 69 человек, тогда как за прошлую неделю этот показатель был почти на треть ниже — всего 48.
Также выросло число госпитализаций — 12 против 15-ти. К счастью, летальных исходов от осложнений от инфекции не зафиксировано. В целом в России за неделю показатель заболевших вырос с 2,8 процента до 6,6 на 100 тысяч населения. Количество госпитализаций стало больше почти на пять процентов. Чаще всего больные получают амбулаторное лечение.
Несмотря на то, что коронавирусную инфекцию многие эпидемиологи относят к разряду сезонных, образовательные учреждения мониторят число заболевших. В школах при неявке более 20% учеников классы закрывают на карантин. Также при вспышке коронавирусной инфекции вводят требование обязательного измерения температуры при входе.