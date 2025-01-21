«Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас». Лукашенко обратился к белорусам из-за «вооруженных банд» вблизи границы

Здесь же президент напомнил, что в «девяностых» преступность буквально выжигали каленым железом. И подчеркнул, что он должен был защитить тех людей, которые избрали его главой государства, проводя параллель, Лукашенко заметил, что сейчас не такая ситуация и сейчас власти действуют спокойно. Но еще он прокомментировал ситуацию на границе Беларуси.