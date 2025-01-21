«Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас». Лукашенко обратился к белорусам из-за «вооруженных банд» вблизи границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусам нельзя терять бдительность из-за вооруженных банд вблизи границы, сообщает БелТА.
Обратившись к работникам МАЗа белорусский лидер призвал граждан быть бдительными и вовремя информировать о неординарных случаях.
— Мы должны свою жизнь строить без войны. Это самый приоритет. У нас страна должна быть безопасной, — подчеркнул он.
Лукашенко сказал, что вопрос обороны и безопасности являются вопросом номер один. И добавил, что никому не будет нужна такая страна, где родители боятся ребенка выпустить на улицу.
Здесь же президент напомнил, что в «девяностых» преступность буквально выжигали каленым железом. И подчеркнул, что он должен был защитить тех людей, которые избрали его главой государства, проводя параллель, Лукашенко заметил, что сейчас не такая ситуация и сейчас власти действуют спокойно. Но еще он прокомментировал ситуацию на границе Беларуси.
— Сейчас мы видим угрозы на границе. Поэтому мы сосредоточены там, — отметил он.
При этом Александр Лукашенко пояснил, что без участия самих граждан, лишь силами спецслужб, в полной мере обеспечить безопасность в стране довольно сложно. Поэтому лидер республики обратился к белорусам.
— Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас, мы проверим, — заявил.
Затем президент напомнил о том, что вблизи границ Беларуси присутствуют «вооруженные банды».
— До сих пор за пределами страны вблизи границ присутствуют вооруженные банды, которые находятся в поле зрения спецслужб. Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить, -заключил он.
А резюмируя, сказал, что жителям Беларуси следует подсказать властям, «если что-то не так», например, обратиться в милицию. И добавил, что белорусы и сами должны беречь мир и безопасность.
— Это главное для нас сегодня. Это и информационная безопасность, и другие вопросы. В этом отношении мы будем стараться работать, но с вашей помощью, — заключил президент.
Также Александр Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя». Кроме того, белорусский лидер пожалел «бедного старика» и «бедолагу» Байдена после слов Трампа.
Также глава Беларуси назвал домыслами ограничение интернета во время выборов.