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В Пермском зоопарке в 2025 году появится кошачий медведь

Коллекция уже пополнилась фенеками.

Источник: зоопарк Удмуртии

Животное, которое называют кошачьим медведем, появится в Пермском зоопарке в 2025 году.

Об этом perm.aif.ru сообщили специалисты учреждения.

Речь о бинтуронге. Это немного неуклюжее и коротконогое животное, длинная шерсть которого тёмно-серого или чёрного цвета. Зверь появится в Пермском зоопарке впервые. Точные сроки прибытия пока не уточняются.

Также в зоопарке рассказали о грядущем пополнении коллекции миниатюрными оленями-мунтжаками и необычными древесными дикобразами.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермь прибыли маленькие лисицы — фенеки. Двух зверьков доставили в зоопарк перед новогодними праздниками. Увидеть их пермяки смогут позже — примерно в середине февраля. Сейчас они скрыты от глаз посетителей, поскольку проходят карантин. Имена для новых питомцев пока не выбрали.

флора и фауна