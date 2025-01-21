В Пермском зоопарке в 2025 году появится кошачий медведь

Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермь прибыли маленькие лисицы — фенеки. Двух зверьков доставили в зоопарк перед новогодними праздниками. Увидеть их пермяки смогут позже — примерно в середине февраля. Сейчас они скрыты от глаз посетителей, поскольку проходят карантин. Имена для новых питомцев пока не выбрали.