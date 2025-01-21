В донской столице собрали новогодние елки для утилизации

В Ростове прошла экологическая акция «Сдай елку — помоги животным». Она была организована под эгидой партийного проекта «Единой России» «Чистая страна». Пункты приема новогодних елок и сосен открылись в шести районах города. Благодаря их работе удалось собрать более полутысячи деревьев.
— Мы решили сделать доброе дело — предложили ростовчанам не выкидывать отслужившее свое хвойные деревья, а принести их на наш пункт сбора. Все собранные деревья будут переработаны и станут сырьем для производства корма, а также подстила для животных, — рассказал региональный координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна», депутат донского парламента Раджив Мирзалиев.
Председатель регионального общественного совета партпроекта «Чистая страна», депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Наталья Давыдова отметила, что целью инициативы также стало повышение экологической ответственности и культуры.
Наталья Давыдова отметила живой интерес и отклик со стороны ростовчан на экологическую акцию «Сдай елку — помоги животным». МО «Единая Россия».
— Я успела посетить все пункты сбора и была рада видеть живой интерес и отклик со стороны ростовчан. Кто-то приносит елочку сам, кто-то — всей семьей, с детишками. Не раз звучали предложения открыть новые пункты, продлить акцию. Мы сделаем выводы и обязательно масштабируем все дальнейшие сборы, — отметила депутат.
По словам участников, подобные начинания не только полезны для экологии, но и объединяют семьи общим досугом.
— Выкинуть елочку просто так — жалко, да и штраф можно получить. Всей семьей ждали новостей о том, что будет объявлен сбор таких деревьев и, наконец, дождались, вместе снимали украшения, вместе распиливали дерево, теперь передаем. Очень рады помочь парку и накормить зверушек, — рассказал ростовчанин Сергей Асриянц.
Мероприятие поддержали Русское географическое общество и ТКО ООО «ЭкоЦентр». МО «Единая Россия».
Отметим, что мероприятие поддержали Русское географическое общество и ТКО ООО «ЭкоЦентр». Содействие объединению усилий партии, органов власти, волонтеров и общественников для наиболее эффективного разрешения вопросов экологии и окружающей среды является одной из приоритетных целей партпроекта «Чистая страна» и народной программы.