В донской столице собрали новогодние елки для утилизации

— Мы решили сделать доброе дело — предложили ростовчанам не выкидывать отслужившее свое хвойные деревья, а принести их на наш пункт сбора. Все собранные деревья будут переработаны и станут сырьем для производства корма, а также подстила для животных, — рассказал региональный координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна», депутат донского парламента Раджив Мирзалиев.