В Волгограде участник спецоперации отсудил у юриста 420 тысяч рублей

В Волгограде участник специальной военной операции добился в суде справедливости в споре с индивидуальным предпринимателем, который обманул его на 280 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, Сергей К. обратился к юристу за помощью. Он пытался получить единовременную выплату за травму и обжаловать результаты военно-врачебной комиссии.