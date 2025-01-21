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В Волгограде участник спецоперации отсудил у юриста 420 тысяч рублей

Волгоградский суд защитил права участника СВО в споре с недобросовестным юристом.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде участник специальной военной операции добился в суде справедливости в споре с индивидуальным предпринимателем, который обманул его на 280 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, Сергей К. обратился к юристу за помощью. Он пытался получить единовременную выплату за травму и обжаловать результаты военно-врачебной комиссии.

Однако, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, юрист не выполнил свои обязательства. Он отказался от иска, не предупредив об этом клиента. Сергей К. потребовал вернуть деньги, но его проигнорировали. Тогда он обратился в Ворошиловский районный суд.

Суд установил, что оказанная услуга была некачественной. Служитель Фемиды взыскал с ИП уплаченные деньги, а также оштрафовал на 140 000 рублей.