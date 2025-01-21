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Стоимость проезда по маршруту № 2 поднимется в Иркутске до 45 рублей

Цены поднимут с 14 февраля 2025.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске вновь увеличилась стоимость проезда на общественном транспорте. На этот раз речь идет о муниципальном маршруте № 2, который едет от Центрального рынка до 6 поселка ГЭС и обратно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города.

— Стоимость поездки составит 40 рублей до восьми часов вечера и 45 рублей после, — уточняют в агентстве.

Цены поднимут с 14 февраля 2025. Напомним, коммерческие перевозчики вправе самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, однако перед этим обязаны направить уведомление в администрацию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что одна из авиакомпаний, обсуживающих маршрут Иркутск-Бодайбо, объявила о продаже билетов по сниженным тарифам. Льгота распространяется лишь на тех, кто живет на территории Бодайбо и района. Билеты можно купить только в авиакассе.