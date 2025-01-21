Стоимость проезда по маршруту № 2 поднимется в Иркутске до 45 рублей

В Иркутске вновь увеличилась стоимость проезда на общественном транспорте. На этот раз речь идет о муниципальном маршруте № 2, который едет от Центрального рынка до 6 поселка ГЭС и обратно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города.