Стоимость проезда по маршруту № 2 поднимется в Иркутске до 45 рублей

В Иркутске вновь увеличилась стоимость проезда на общественном транспорте. На этот раз речь идет о муниципальном маршруте № 2, который едет от Центрального рынка до 6 поселка ГЭС и обратно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города.
— Стоимость поездки составит 40 рублей до восьми часов вечера и 45 рублей после, — уточняют в агентстве.
Цены поднимут с 14 февраля 2025. Напомним, коммерческие перевозчики вправе самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, однако перед этим обязаны направить уведомление в администрацию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что одна из авиакомпаний, обсуживающих маршрут Иркутск-Бодайбо, объявила о продаже билетов по сниженным тарифам. Льгота распространяется лишь на тех, кто живет на территории Бодайбо и района. Билеты можно купить только в авиакассе.