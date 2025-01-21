Самолет Sukhoi Superjet 100 «Ямала» не смог вылететь из Салехарда в Омск

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» не смог вылететь из Салехарда в Омск. Рейс должен был прибыть в Омский аэропорт в 12:50 во вторник, 21 января. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Борт получил разрешение на взлет в аэропорту Салехарда, однако в 12:10 по омскому времени экипаж воздушного судна принял решение прервать его и освободил взлетно-посадочную полосу.
Причины решения пилотов не известны. Вероятно, могла возникнуть проблема с оборудованием.
Рейс вылетел из Салехарда в Омск 19:31 по омскому времени только после замены борта. Ориентировочное время прибытия — 21:30.
Ранее мы сообщали, что самолет «Уральских авиалиний» во время рейса из Москвы в Омск подал сигнал об опасном сближении с другим воздушным судно. При этом никакого самолета рядом с ним не было.