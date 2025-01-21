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Медицинский полис в Молдове самостоятельно приобрели более 26 тысяч человек

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Медицинский полис с начала 2025 года самостоятельно приобрели более 26 тысяч жителей Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Отмечается, что данное количество почти на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом оплата страховки была произведена через правительственный сервис электронных платежей MPa.

В течение первых трех месяцев года граждане Молдовы, которые самостоятельно покупают полис, могут воспользоваться льготами при оплате фиксированной суммы страхового взноса. Стоимость полиса, в зависимости от категории застрахованного лица, составит от 1264 до 5054 леев.

Так, около 15 тысяч человек с начала года уплатили за полис медстрахования 2527 леев. при этом более 10 тысяч человек, являющихся владельцами сельскохозяйственных земель, заплатили 1264 лея. Также более тысячи граждан, занятые в сфере розничной торговли (за исключением торговли подакцизными товарами), заплатили взнос в размере 1895 леев, а свыше 300 человек оплатили медицинское страхование в размере 5054 леев.

После 31 марта необходимо будет закупить медстраховку за полную цену — 12 636 леев, а также начисленную пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки.

медицина
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