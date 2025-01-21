Медицинский полис в Молдове самостоятельно приобрели более 26 тысяч человек

Так, около 15 тысяч человек с начала года уплатили за полис медстрахования 2527 леев. при этом более 10 тысяч человек, являющихся владельцами сельскохозяйственных земель, заплатили 1264 лея. Также более тысячи граждан, занятые в сфере розничной торговли (за исключением торговли подакцизными товарами), заплатили взнос в размере 1895 леев, а свыше 300 человек оплатили медицинское страхование в размере 5054 леев.