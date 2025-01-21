Медицинский полис в Молдове самостоятельно приобрели более 26 тысяч человек

Отмечается, что данное количество почти на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом оплата страховки была произведена через правительственный сервис электронных платежей MPa.
В течение первых трех месяцев года граждане Молдовы, которые самостоятельно покупают полис, могут воспользоваться льготами при оплате фиксированной суммы страхового взноса. Стоимость полиса, в зависимости от категории застрахованного лица, составит от 1264 до 5054 леев.
Так, около 15 тысяч человек с начала года уплатили за полис медстрахования 2527 леев. при этом более 10 тысяч человек, являющихся владельцами сельскохозяйственных земель, заплатили 1264 лея. Также более тысячи граждан, занятые в сфере розничной торговли (за исключением торговли подакцизными товарами), заплатили взнос в размере 1895 леев, а свыше 300 человек оплатили медицинское страхование в размере 5054 леев.
После 31 марта необходимо будет закупить медстраховку за полную цену — 12 636 леев, а также начисленную пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки.