Крематорий в Казани планируют запустить в 2029 году

«Проект реализуется в три этапа: в текущем году мы планируем подготовить проектную документацию, получить разрешение на строительство и подготовить площадку для дальнейшего строительства здания крематория. С 2026 по 2028 годы мы планируем приступить к строительству здания, установить оборудование и провести обучение персонала. В 2029 году мы хотим ввести объект в эксплуатацию», — сообщил докладчик.