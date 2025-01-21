Лукашенко сказал, почему из альтернативных кандидатов на выборах президента ему понравился Сыранков

— Мне понравился Сережа Сыранков. Ну нормально. Он говорит: вы знаете, мы не против, мы за, мы вместе, и мы будем желать победы действующему президенту. Потому что-то, что он делает, не расходится с нашей программой. Честно и откровенно человек от коммунистов это сказал.