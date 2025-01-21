Лукашенко сказал, почему из альтернативных кандидатов на выборах президента ему понравился Сыранков

21 января президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Минский автомобильный завод и во время общения с работниками рассказал, кто ему понравился из альтернативных кандидатов, пишет БелТА.
— Мне понравился Сережа Сыранков. Ну нормально. Он говорит: вы знаете, мы не против, мы за, мы вместе, и мы будем желать победы действующему президенту. Потому что-то, что он делает, не расходится с нашей программой. Честно и откровенно человек от коммунистов это сказал.
Он отметил, что сказано это было искренне.
— Я послушал, когда он изложил свою программу. Ничего нового: мы сохранили свои гиганты-предприятия, мы стараемся поделиться с людьми лишней копейкой, — сказал глава государства.
Ранее мы писали, что Лукашенко сказал, кому можно простить участие в событиях 2020 года в Беларуси: «Нужно уметь людей прощать».
Еще Лукашенко сказал отдать подаренный ему автобус МАЗ: «Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются».
Кроме того, Лукашенко отреагировал на притязания Трампа на Гренландию и Канаду: «Тогда какие претензии к России?».
Также Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».
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