В Ленобласти начали реставрацию скелета ямальского мамонта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники Международного реставрационного центра в Ленинградской области начали работу над реставрацией останков мамонта Тадибе, найденных в Сеяхинской тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Работы планируют закончить в августе 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«Ямальского мамонта Тадибе реставрируют в Ленинградской области. До августа этого года над восстановлением палеонтологического пазла будет трудиться команда специалистов под руководством Юрия Старикова, реставратора высшей категории, который уже работал с мамонтенком Любой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экспонат предстанет перед посетителями в необычном виде: мамонт будет лежать на левом боку. Такое расположение связано с тем, что левую конечность мамонта найти при раскопках не удалось.
После реставрационных работ, скелет мамонта представят в обновленном зале «Оттаявший мир» музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского в Ямало-Ненецком автономном округе. Ценными экспонатами музея уже являются: мумия воина, погибшего в XIII веке, и мумия мамонтенка Любы. В особой кладовой хранятся серебряные и бронзовые изделия мастеров эпохи Средневековья из Византии, Ирана, Сирии, Западной Европы и Волжской Булгарии.