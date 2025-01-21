В Ленобласти начали реставрацию скелета ямальского мамонта

После реставрационных работ, скелет мамонта представят в обновленном зале «Оттаявший мир» музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского в Ямало-Ненецком автономном округе. Ценными экспонатами музея уже являются: мумия воина, погибшего в XIII веке, и мумия мамонтенка Любы. В особой кладовой хранятся серебряные и бронзовые изделия мастеров эпохи Средневековья из Византии, Ирана, Сирии, Западной Европы и Волжской Булгарии.