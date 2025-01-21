Актеру Дмитрию Харатьяну исполнилось 65 лет

«Я не должен был играть эту роль. Мало того, эту роль уже играл актер, а ныне режиссер Юрий Мороз. Мой товарищ и друг еще со студенческой скамьи. Я начал играть эту роль, Алеши Корсака, благодаря Мукасею, благодаря песне и благодаря тому, что я оказался в нужное время и в нужном месте. Но, на самом деле, это мои предки, которые, как выяснилось, несколько поколений были гардемаринами и служили российскому флоту», — поделился Харатьян.