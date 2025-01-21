Глава СКР потребовал доклад о жительнице Уфы, сломавшей позвоночник на неочищенном от наледи тротуара

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, возбужденное из-за неочищенного от наледи тротуара в Уфе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Инцидент произошел в минувшую субботу — 18 января. Жительница столицы Башкирии поскользнулась возле жилого дома, упала и сломала позвоночник. Известно, что на протяжении долгого времени коммунальные службы не очищали участок, на котором произошло ЧП.
Глава СКР потребовал у руководителя республиканского отделения ведомства Владимира Архангельского доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает Следком.
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