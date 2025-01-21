В Ростове выявили 16 иностранцев с гражданством РФ, не вставших на воинский учет

Около 220 человек проверили во время миграционного рейда в микрорайоне Темерник Ростова-на-Дону. В итоге были зафиксированы нарушения, рассказали в пресс-службе Военного СУ СК России по ЮВО.
Специалисты ведомства провели проверку вместе с сотрудниками МВД и военного комиссариата. Опрос на этот организовали в заведениях общепита и досугово-развлекательных центрах.
В итоге четверых приезжих поймали на несоблюдении режима пребывания в стране. Этих людей привлекли к административной ответственности.
Еще 16 человек на момент рейда уже получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Их доставили в военные комиссариаты для процедуры постановки на воинский учет.
Всего на территории Ростовской области на воинский учет на сегодняшний день поставили свыше 1400 натурализованных граждан, из которых 176 заключили контракты о прохождении службы в Вооруженных Силах России. Также контракты о прохождении военной службы заключили 76 иностранных граждан.