МАРТ изменил регулирование цен для монополистов в Беларуси

В сообщении сказано, что изменения были внесены в Инструкцию о порядке регулирования цен на товары, работы и услуги юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые включены в государственный реестр хозяйствующих объектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Беларуси. Уточняется, что названные субъекты хозяйствования должны пересматривать отпускные цены, а также тарифы не реже одного раза в год.