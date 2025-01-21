МАРТ изменил регулирование цен для монополистов в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В сообщении сказано, что изменения были внесены в Инструкцию о порядке регулирования цен на товары, работы и услуги юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые включены в государственный реестр хозяйствующих объектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Беларуси. Уточняется, что названные субъекты хозяйствования должны пересматривать отпускные цены, а также тарифы не реже одного раза в год.
Или же делать это чаще в том случае, если в течение трех отчетных периодов подряд фактическая рентабельность этих товаров (работ, услуг) превышает установленный предельный норматив. Постановление МАРТ № 60 вступило в силу с 10 января 2025 года.
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