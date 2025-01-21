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Жителей Мозыря призвали не пугаться при виде вооруженных людей

МИНСК, 21 янв — Sputnik. На территории Мозырского района проходит тренировка белорусской армии, пишет местное издание «Жыццё Палесся».

Источник: Sputnik.by

«Мозыряне сообщают, что в промзоне видят вооруженных людей. Не пугайтесь: это тренировка», — говорится в сообщении районной газеты.

Военный комиссар Игорь Чайка рассказал, что «в эти дни идут плановые занятия по боевой подготовке. Сейчас отрабатываются вопросы, касающиеся перекрытия автомобильных путей».

Ранее стало известно, что в Гомельском районе с 8 по 31 января проходит учебный сбор территориальных войск, которым руководит председатель райисполкома.

В пресс-службе белорусского оборонного ведомства рассказали, что в ходе учений военнообязанные восстановят навыки командного состава.

Также в ходе маневров территориальные войска будут учиться совместно выполнять поставленные задачи с подразделениями инженерных войск.