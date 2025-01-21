Лукашенко назвал свободу человека приоритетом своей будущей работы

— Одно дело, когда ты один на один разговариваешь, другое дело, когда ты в коллективе — пять человек — разговариваешь. Третье дело, когда у тебя огромный тысячный коллектив. А пятое дело, когда ты в телевизоре или как блогер вещаешь. Ты должен нести ответственность, ты свою информацию выдаешь на миллионы людей, — уверен белорусский президент.