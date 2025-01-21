Лукашенко назвал свободу человека приоритетом своей будущей работы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о приоритете свободы человека в своей будущей работе, сообщает БелТА.
Общаясь с работниками МАЗа, белорусский лидер заявил, что если ему еще придется работать президентом, то одним из приоритетов будет свобода человека.
— Одним из основных моих направлений будет то, чтобы людям не закрывали рот. Для меня будет важнейшим направлением работы свобода человека — подчеркнул он.
А далее пояснил, что свобода будет такой, как его когда-то учили. То есть, когда человек — это свободная личность. Но, когда рядом плечо одного и другого, то его нельзя задевать.
— Не толкай его. Вот это твоя свобода, а это — его. И ты ему не мешай, — рассказал глава Беларуси.
Далее Александр Лукашенко обратил внимание на то, что человек волен жить в своей стране свободно, не мешая при этом другим. Он добавил, что это также является его требованием. И призвал также к тому, чтобы каждый нес ответственность и отвечал за свои слова.
— Одно дело, когда ты один на один разговариваешь, другое дело, когда ты в коллективе — пять человек — разговариваешь. Третье дело, когда у тебя огромный тысячный коллектив. А пятое дело, когда ты в телевизоре или как блогер вещаешь. Ты должен нести ответственность, ты свою информацию выдаешь на миллионы людей, — уверен белорусский президент.
Лукашенко пояснил, что по-народному это называется «живи свободно, но не мешай жить другому». И отметил, что это будет одним из направлений.
— Это соразмерно тому, что я всегда говорю о том, что мы должны свою жизнь строить без войны. Это самый приоритет, — заключил он.
Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что Украина не подпускает белорусских боевиков к границе. Далее президент сказал о проблемах Польши и Литвы с беглыми из-за Вильнюса и Белостока.
Также Александр Лукашенко обратился к белорусам из-за «вооруженных банд» вблизи границы: «Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас».