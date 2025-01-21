Девять фальшивых купюр нашли в банках Забайкалья в 2024

Помимо этого нашли поддельные 500, тысячу и две тысячи рублей. Напомним, перед тем, как взять наличные деньги, нужно проверить подлинность купюры. Для этого нужно знать несколько защитных признаков, а именно просмотреть банкноту на просвет, ощупь и при наклоне.