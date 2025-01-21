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Девять фальшивых купюр нашли в банках Забайкалья в 2024

Это на четверть меньше, чем годом ранее.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Девять фальшивых банкнот нашли специалисты коммерческих банков Забайкалья в 2024, а это, кстати, на четверть меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает МК в Чите со ссылкой на Отделения Чита Банка России.

— Начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Ольга Петелина уточнила, что большая часть фальшивок традиционно пришлась на пятитысячные купюры, — пишут журналисты.

Помимо этого нашли поддельные 500, тысячу и две тысячи рублей. Напомним, перед тем, как взять наличные деньги, нужно проверить подлинность купюры. Для этого нужно знать несколько защитных признаков, а именно просмотреть банкноту на просвет, ощупь и при наклоне.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что стоимость проезда по маршруту № 2 поднимется в Иркутске до 45 рублей.