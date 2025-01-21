Лукашенко прокомментировал предложение об оплате учителям за проверку тетрадей

21 января президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Минский автомобильный завод и пообщался с работниками на различные актуальные темы, пишет БелТА.
В частности, речь шла о программах альтернативных кандидатов на выборах президента.
Так, один из кандидатов озвучил якобы вопрос из народа об оплате учителям за проверку тетрадей.
Президент отметил, что тетрадка нужна для обратной связи учителя с учеником.
— Ты дал ему задание, он делает, — ты должен проверить, как ты ему дал это знание, смог ли он. Или диктант, или сочинение написал — что это за человек, он усвоил знания или нет? Если у тебя есть какой-то другой метод — пожалуйста, — сказал президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что «не надо учителя заставлять делать то, что он не считает нужным».
— Не надо тетрадки — ну не надо. Но когда будет контрольное занятие или тебя в школе или районо придут проверять и тебе оценку давать, а ты не будешь знать, а что у тебя за дети, усвоили знания или нет. Вот тогда они тебя оценят.
Президент отметил, что «тетрадь — это метод работы учителя с учеником».
— Хороший метод. Его никто не отрицает, — сказал президент.
Ранее мы писали, что Лукашенко сказал, кому можно простить участие в событиях 2020 года в Беларуси: «Нужно уметь людей прощать».
Еще Лукашенко сказал отдать подаренный ему автобус МАЗ: «Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются».
Кроме того, Лукашенко отреагировал на притязания Трампа на Гренландию и Канаду: «Тогда какие претензии к России?».
Также Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».
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