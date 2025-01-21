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8,8 тысячи человек заболели ОРВИ и гриппом в Ростовской области

В Ростовской области выявили случаи гриппа, но заболеваемость пока ниже эпидпорога.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 13 по 19 января 2025 года зарегистрировали больше 8,8 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость при этом оказалась на 49% ниже эпидпорога, говорится на сайте управления Роспотребнадзора.

— Преобладают в основном вирусы негриппозной этиологии. Кроме этого, были диагностированы вирусы гриппа А (H1N1) 2009 и гриппа В, — сообщают специалисты Роспотребнадзора.

Жителям Дона советуют уделять внимание здоровью и соблюдать меры профилактики. В частности, нужно регулярно мыть руки с мылом после улицы, а также по возможности держаться подальше от заболевших и избегать скопления людей.

При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу. Во время кашля следует прикрываться, соблюдая респираторный этикет.