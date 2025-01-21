Создано устройство для лечения ожога пищевода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) создали устройство для лечения ожога пищевода у детей. Разработка уже получила патент, сообщили в пресс-службе учреждения.
«У детей мы гораздо чаще наблюдаем случаи ожога пищевода, поскольку дети могут по незнанию проглатывать различные агрессивные химические вещества. Мы создали устройство, которое позволяет изолировать зону ожога для защиты от воздействия слюны, желудочного сока. Также благодаря этому зонду мы можем вводить лекарственные препараты непосредственно в зону поражения. Кроме того, гораздо проще решается вопрос энтерального питания», — привели в пресс-службе слова заведующего кафедрой факультетской хирургии им. профессора А. А. Русанова Николая Коханенко.
Уточняется, что устройство защищено патентом, на него получено регистрационное удостоверение. Простой с виду катетер решает очень важную задачу — он помогает изолировать зону, пораженную химическим веществом, что способствует более быстрому заживлению тканей и реабилитации пациента.
Кроме того, в СПбГПМУ создано устройство для дренирования гнойных полостей. Разработка имеет значительные преимущества по сравнению с аналогами, так как на 30−45% сокращает срок лечения гнойных осложнений.
Как рассказали в пресс-службе, устройство состоит из сливной трубки, расположенной внутри нее ирригационной трубки и устройства подачи жидкости. Раствор подается под высоким давлением и создает турбулентные потоки жидкости в полости, что способствует лучшей санации стенок и вымыванию некротизированных тканей. Клапан контроля способствует поддержанию оптимального давления, при котором возможно сохранение турбулентных потоков жидкости внутри полости без риска ее растяжения и повреждения.
В СПбГПМУ отметили, что медицинские изделия, созданные учеными университета, активно применяются в хирургической практике. Однако, несмотря на востребованность, пока речь идет не о масштабном производстве, а о небольших сериях. Поэтому университет подписал соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Информационно-финансовые технологии». Они будут совместно работать над практической реализацией научных разработок.