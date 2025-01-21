Создано устройство для лечения ожога пищевода

«У детей мы гораздо чаще наблюдаем случаи ожога пищевода, поскольку дети могут по незнанию проглатывать различные агрессивные химические вещества. Мы создали устройство, которое позволяет изолировать зону ожога для защиты от воздействия слюны, желудочного сока. Также благодаря этому зонду мы можем вводить лекарственные препараты непосредственно в зону поражения. Кроме того, гораздо проще решается вопрос энтерального питания», — привели в пресс-службе слова заведующего кафедрой факультетской хирургии им. профессора А. А. Русанова Николая Коханенко.