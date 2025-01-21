В Стерлитамаке жене погибшего участника СВО незаконно отказались предоставлять соцвыплату

В башкирском городе Стерлитамаке нарушили права вдовы бойца специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-службы прокуратуры республики.
Супруг женщины погиб во время исполнения воинских обязанностей. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском об установлении факта гибели мужчины, который является основанием для оформления его вдовой единовременной материальной помощи. Инстанция удовлетворила требования.
С судебным актом жительница Стерлитамака обратилась в местный филиал Республиканского центра социальной поддержки населения, но получила отказ. Прокуратура опротестовала это решение, и в итоге права вдовы восстановили, ей выплатили 667 тысяч рублей.
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