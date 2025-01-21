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Последние новости к вечеру 21 января 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 21 января 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 21 января — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 21 января 2025 года.

Путин и Си Цзиньпин провели разговор в видеоформате

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин отметил самодостаточность отношений Москвы и Пекина, не зависящих от мировой конъюнктуры. Товарооборот между странами вырос на 7%, достигнув $220 млрд за 11 месяцев. По итогам года он составил $245 млрд. Си Цзиньпин заявил о готовности вывести отношения с Россией на новый уровень в 2025 году ради совместного процветания.

Российские войска заняли Волково в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Российские военные заняли населенный пункт Волково в ДНР, расположенный к западу от Покровска. Группировки войск РФ нанесли удары по позициям ВСУ на разных направлениях, включая Северск, Константиновку и Часов Яр.

Лавров оценил первые заявления Трампа

Источник: РИА "Новости"

Лавров прокомментировал первые заявления Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения и ВОЗ, а также введении пошлин против БРИКС. Он отметил, что эти решения указывают на методы продвижения интересов США под руководством новой администрации.

Число жертв пожара на курорте в Турции выросло в шесть раз

Источник: Reuters

Число жертв пожара на горнолыжном курорте Карталкая достигло 66, ранения получили 51 человек. Гостиница, облицованная деревом, не имела детекторов дыма и огнетушителей. В здании находились 237 человек; россиян среди пострадавших нет.

Маск прокомментировал свой жест на параде Трампа

Источник: AP 2024

Илон Маск в соцсети X назвал нападки Демократической партии устаревшими и неэффективными. Он намекнул, что его критикуют из-за перехода в лагерь республиканцев.