Последние новости к вечеру 21 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 21 января 2025 года.
Путин и Си Цзиньпин провели разговор в видеоформате
Путин отметил самодостаточность отношений Москвы и Пекина, не зависящих от мировой конъюнктуры. Товарооборот между странами вырос на 7%, достигнув $220 млрд за 11 месяцев. По итогам года он составил $245 млрд. Си Цзиньпин заявил о готовности вывести отношения с Россией на новый уровень в 2025 году ради совместного процветания.
Российские войска заняли Волково в ДНР
Российские военные заняли населенный пункт Волково в ДНР, расположенный к западу от Покровска. Группировки войск РФ нанесли удары по позициям ВСУ на разных направлениях, включая Северск, Константиновку и Часов Яр.
Лавров оценил первые заявления Трампа
Число жертв пожара на курорте в Турции выросло в шесть раз
Число жертв пожара на горнолыжном курорте Карталкая достигло 66, ранения получили 51 человек. Гостиница, облицованная деревом, не имела детекторов дыма и огнетушителей. В здании находились 237 человек; россиян среди пострадавших нет.
Маск прокомментировал свой жест на параде Трампа
Илон Маск в соцсети X назвал нападки Демократической партии устаревшими и неэффективными. Он намекнул, что его критикуют из-за перехода в лагерь республиканцев.