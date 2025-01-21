Последние новости к вечеру 21 января 2025 года

Путин отметил самодостаточность отношений Москвы и Пекина, не зависящих от мировой конъюнктуры. Товарооборот между странами вырос на 7%, достигнув $220 млрд за 11 месяцев. По итогам года он составил $245 млрд. Си Цзиньпин заявил о готовности вывести отношения с Россией на новый уровень в 2025 году ради совместного процветания.