Бизнесмены получат субсидию на создание модульных отелей в Иркутской области

Предприниматели из Иркутской области могут получить субсидию для реализации инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Как стало известно КП-Иркутск, отбор заявок проводят до 17 февраля 2025.
Размер субсидии не будет превышать 1,5 миллиона рублей на один номер и не может составлять более 50% от всей стоимости проекта. Поучаствовать в конкурсе могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Главное условие — быть зарегистрированным на территории Приангарья. Еще одна важная деталь — земля, на которой планируется строительство, должна соответствовать целевому назначению средств субсидии.
Конкурс проведут в два этапа. Сначала рассмотрят заявки и проанализируют проекты, чтобы убедиться, что все соответствует установленным требованиям. Затем документы отправятся на рассмотрение у специальной комиссии.
Баллы можно получить за наличие необходимой инфраструктуры, количество создаваемых номеров и опыт в создании подобных проектов. Приоритет отдадут тем предпринимателям, кто отправил заявку в ранние сроки, планирует строительство на особо охраняемых природных территориях и с наименьшей стоимостью номера.