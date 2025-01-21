Бизнесмены получат субсидию на создание модульных отелей в Иркутской области

Размер субсидии не будет превышать 1,5 миллиона рублей на один номер и не может составлять более 50% от всей стоимости проекта. Поучаствовать в конкурсе могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Главное условие — быть зарегистрированным на территории Приангарья. Еще одна важная деталь — земля, на которой планируется строительство, должна соответствовать целевому назначению средств субсидии.