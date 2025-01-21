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Бизнесмены получат субсидию на создание модульных отелей в Иркутской области

Размер субсидии не будет превышать 1,5 миллиона рублей на один номер.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Предприниматели из Иркутской области могут получить субсидию для реализации инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Как стало известно КП-Иркутск, отбор заявок проводят до 17 февраля 2025.

Размер субсидии не будет превышать 1,5 миллиона рублей на один номер и не может составлять более 50% от всей стоимости проекта. Поучаствовать в конкурсе могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Главное условие — быть зарегистрированным на территории Приангарья. Еще одна важная деталь — земля, на которой планируется строительство, должна соответствовать целевому назначению средств субсидии.

Конкурс проведут в два этапа. Сначала рассмотрят заявки и проанализируют проекты, чтобы убедиться, что все соответствует установленным требованиям. Затем документы отправятся на рассмотрение у специальной комиссии.

Баллы можно получить за наличие необходимой инфраструктуры, количество создаваемых номеров и опыт в создании подобных проектов. Приоритет отдадут тем предпринимателям, кто отправил заявку в ранние сроки, планирует строительство на особо охраняемых природных территориях и с наименьшей стоимостью номера.