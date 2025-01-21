Омичи приступили к очистке побережья Черного моря от мазута

Добровольцы из Омской области приступили к очистке прибрежной зоны Сочи около поселка Джемете. Группа волонтеров в составе 15 человек приступила к работе в непростых условиях. На побережье сильный ветер и довольно прохладно.
На кадрах, которые появились в сети, видно, как молодые люди собирают грязный песок, мусор и грузят их в мешки. Задача ребят — следить за стоянием побережья и оперативно реагировать на изменение ситуации.
«Приступаем к работе!», — прокомментировали видео волонтеры.
Сейчас ребята проходят курсы оказания первой помощи птицам. После учебы они смогут приступить и к этой работе.
Добавим, что в зоне экологической катастрофы работают сотни волонтеров. Их задача очистить побережье и минимизировать урон местной флоре и фауне. Ранее мы писали, как офтальмолог из Омска помогает выхаживать птиц, которые пострадали из-за разлива мазута.